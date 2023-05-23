Advertisement

لبنان

مشاركة مدير عام الاقتصاد والتجارة في منتدى المنافسة العربي الرابع

Lebanon 24
23-05-2023 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1069977-638204546033125705.jpg
Doc-P-1069977-638204546033125705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في الرياض، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
Advertisement
 
وشهد حفل الافتتاح كلمات لكل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، ومديرة الشؤون المالية والشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارمين دي نويا.
شارك لبنان في أعمال المنتدى من خلال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد ابو حيدر الذي شدد على أهمية هذا المؤتمر خاصة في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة و تحفيز النمو وجذب الاستثمارات. 
كما أكد على اهمية اقرار قانون المنافسة مؤخراً في لبنان ونحن اليوم بصدد تشكيل هيئة المنافسة و التي ستساعد في مكافحة الاحتكار مشدداً أن المنافسة وحدها كفيلة بتصحيح الأسعار و حماية المستهلك وفسح المجال أمامه باختيار الخدمة التي يريدها دون المرور بالوكيل الحصري.  
يُذكر أنه في عام 2020، أطلقت الإسكوا بالشراكة مع الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منتدى المنافسة العربي، بهدف إنشاء منصة سنوية لتبادل المعرفة بشكل مستمر حول سياسة المنافسة وإنفاذها لأصحاب المصلحة العرب. ويتيح المنتدى منصة مشتركة للحوار وتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-05-23
05:30 | 2023-05-23
10:11 | 2023-05-23
10:11 | 2023-05-23
09:39 | 2023-05-23
09:35 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website