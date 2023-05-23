مشاركة مدير عام الاقتصاد والتجارة في منتدى المنافسة العربي الرابع

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انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في الرياض، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وشهد حفل الافتتاح كلمات لكل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، ومديرة الشؤون المالية والشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارمين دي نويا.شارك لبنان في أعمال المنتدى من خلال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد ابو حيدر الذي شدد على أهمية هذا المؤتمر خاصة في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة و تحفيز النمو وجذب الاستثمارات.كما أكد على اهمية اقرار قانون المنافسة مؤخراً في لبنان ونحن اليوم بصدد تشكيل هيئة المنافسة و التي ستساعد في مكافحة الاحتكار مشدداً أن المنافسة وحدها كفيلة بتصحيح الأسعار و حماية المستهلك وفسح المجال أمامه باختيار الخدمة التي يريدها دون المرور بالوكيل الحصري.يُذكر أنه في عام 2020، أطلقت الإسكوا بالشراكة مع الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منتدى المنافسة العربي، بهدف إنشاء منصة سنوية لتبادل المعرفة بشكل مستمر حول سياسة المنافسة وإنفاذها لأصحاب المصلحة العرب. ويتيح المنتدى منصة مشتركة للحوار وتيسير التنسيق والتعاون بشأن المنافسة على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي.