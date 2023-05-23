شيخ العقل التقى هاونشتاون ووفداً من تجمع "العلماء المسلمين"

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة ميلاني هاونشتاين في زيارة تعارف، تمّ خلالها استعراض قضايا عامة وأطر التعاون والاتفاق على اجتماعات لاحقة لمتابعة المواضيع المطروحة عبر فريق عمل.كما استقبل الشيخ أبي المنى وفدا من "تجمع العلماء المسلمين في لبنان"، ضم المشايخ: رئيس مجلس الأمناء غازي حنينة، علي خازم، مصطفى ملص، حسين غبريس، ماهر مزهر وإبراهيم البريدي، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومشايخ من المجلس المذهبي والمستشارين، وتناول اللقاء قضايا إسلامية عامة ومسائل مطروحة.وبعد اللقاء صرح الشيخ حنينة: "تشرّفنا بزيارة سماحة شيخ العقل وتدارسنا معه الواقع اللبناني بكل أبعاده، خاصة في ما يتعلق بمستقبل العام الدراسي للسنة المقبلة ومسؤوليتنا تجاه هذا الامر وما يعاني منه أبناء الوطن من ضغوط يومية على المستويات الصحية والمعيشية والاجتماعية، إضافة الى الواقع المرير الذي يمر به أبناء الشعب اللبناني والذي لا يمكن الخروج منه الا بإنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، لكي تتكامل المواقع الدستورية مع رئاستي المجلس النيابي والوزراء وقيام الحكومة بعدئذ بمسؤولياتها في معالجة المسائل التي يئن منها المواطن".واكد ان ما "جرى في صيدا أخيرا هو حادثة عابرة، ضخمها بعض الاعلام ونعمل على إخماد أي محاولة لخلق فتنة في أي منطقة حول هذا الامر وغيره، وقد أبدى صاحب السماحة كل تعاون في خدمة الوطن وانقاذ أبنائه من الواقع الراهن".كما استقبل شيخ العقل رئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS الدكتور حاتم علامة الذي قدم له كتابه الاخير "لبنان الضرورة والامتياز" ودعوة لندوة حوله.وكان شيخ العقل قام بزيارة خاصة مع وفد مرافق من المشايخ الى منزل المرحوم الشيخ ابو يوسف صالح عبد الخالق في مجدلبعنا، وقدم التعازي في البلدة باامرحوم أبو مروان فايز هيكل عبد الخالق، وفي بلدة كفرنبرخ بالمرحومة الشيخة ام أكرم زوجة ابو اكرم نايف الاشقر نصر، وفي جسر القاضي بالمرحوم كمال الدبيسي، وفي ديركوشة بالمرحومة ام وليد حرم الشيخ ابو وليد علي ضو، كما أرسل ممثلين عنه واتصل معزياً بمتوفين في باتر والبنيه ومزرعة الشوف.وزار لاحقا منزل الشيخ ابو نزار حسن غنام في بلدة كفرحيم، في حضور جمع من المشايخ وفي مقدمهم الشيخ الجليل ابو زين الدين حسن غنام وانتقل واياهم الى مجلس بلدة دميت للمشاركة في لقاء روحي مساء الأحد.وكلف الشيخ ابي المنى وفدا من المشايخ بزيارة مدير عام الامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري. وضم الوفد: القاضي الشيخ غاندي مكارم، رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة الشيخ كمال ابي المنى ومستشار شيخ العقل للأحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد.كذلك كلف شيخ العقل مستشاره الإعلامي الشيخ عامر زين الدين تمثيله في بكركي في حفل إطلاق الفيلم الوثائقي "25 سنة على درب الرجاء"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.