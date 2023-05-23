هل عادت مساعدات النازحين السوريين بالدولار الاميركي؟

كشفت مصادر مطلعة للـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وافق على دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب الـUNHCR.



ولدى سؤالها، أوضحت أوساط السراي أن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيز التنفيذ.

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