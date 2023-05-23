Advertisement

لبنان

هل عادت مساعدات النازحين السوريين بالدولار الاميركي؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1070001-638204600903122319.jpg
Doc-P-1070001-638204600903122319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مطلعة للـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وافق على دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب الـUNHCR.

ولدى سؤالها، أوضحت أوساط السراي أن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيز التنفيذ.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-05-23
05:30 | 2023-05-23
12:19 | 2023-05-23
12:15 | 2023-05-23
12:00 | 2023-05-23
11:59 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website