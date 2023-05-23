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لبنان

الحاج حسن: عدم اللجوء إلى الحوار يعني المزيد من التباعد وإضاعة الوقت

Lebanon 24
23-05-2023 | 10:32
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أكد رئيس تكتل "بعلبك -الهرمل" وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن ضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن"، وقال: "عدم اللجوء إلى الحوار يعني المزيد من التباعد وإضاعة الوقت، والمزيد من معاناة اللبنانيين على كافة الصعد الإقتصادية والمعيشية والنقدية والإجتماعية، ما سينعكس أيضا على عمل المؤسسات".
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وفي كلمة له خلال لقاء سياسي نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" في بلدة مجدل عنجر، أشار الحاج حسن إلى أن "هناك إشكاليات كبيرة في تفسير الدستور والموقف منها بالنسبة للتشريع في المجلس النيابي واتخاذ القرارات والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال".
 
ولفت إلى أن "الخروج من الأزمة يتطلب انتخاب رئيس وتركيب مؤسسات في البلد، ودعم عربي للبنان واتفاق مع صندوق النقد الدولي دون المس بالسيادة، واستخراج الغاز والنفط الذي كان من المفترض أن يدر الآن العائدات الهامة لاقتصاد لبنان لولا العرقلة الأميركية".
 
وأبدى الحاج حسن تفاؤله "إزاء الأوضاع  في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد أن تحدث بعض الخليجيين عن عودة استقبال الصادرات اللبنانية"، مشددا على ضرورة "ضبط المعابر وإقفال المعابر غير الشرعية".

                     
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