اصحاب صغرى شركات توزيع الغاز في طرابلس: المس بمصدر رزقنا مرفوض

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عقد أصحاب صغرى شركات توزيع الغاز السائل اجتماعا استثنائيا في مطعم "الشاطر حسن" عند مدخل طرابلس الجنوبي، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، وبحثوا في ما آلت اليه أوضاعهم.وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، ان "لقمة عيشهم خط أحمر وأن التلاعب بمصدر رزقهم سواء بنية المزيد من الهيمنة المافيوية او رغبة بمزيد من السيطرة أمر مرفوض لا بل يلامس خطوطا حمراء لا يدري الظالمون أين منتهاها"، مشيرين الى أنهم "تحملوا في أكثر من مناسبة نتائج الأزمة وما تسببت به من خسائر، واحتملوا الظروف قناعة منهم بأن الجميع معني بتحمل نتائج أزمة خانقة، أما ان يحاول البعض تحميلنا ما لا يحتمل فهذا مسار مرفوض سنعمل على رده ماديا ومعنويا".من جهته، لفت السيد الى ان "المشكلة تكمن في محاولة البلطجة على محطات التوزيع الصغيرة والتضييق عليها، وهذا غير جائز"، وقال: "إذا اعتقد البعض انه يمتلك نفوذا ما نذكره بأن المسألة مسألة حقوق وعندنا مسالكنا لكي نضعه عند حده".اضاف: "ليكن معلوما للجميع أننا أصحاب حق ونرفص الظلم ومن يريد أن يجربنا وهو معلوم فليجرب فسيرَ".