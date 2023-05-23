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لبنان

مناشير معادية تحذيرية لرعاة الماشية في تلال كفرشوبا وشبعا.. ماذا كتب عليها؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 10:58
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ألقت طائرة معادية مناشير تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية ولسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

وكتب عليها "فكر قبل ان اعمل اختراقك للحدود ونشاطك يعرض الوضع للخطر وقد يؤدي الى اصابتك اتبع القاعدة الشرعية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
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المصدر: الوكالة
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