موقف حاسم لأحد الوزراء: أنا مع مُحاكمة رياض سلامة!

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، تأييده إقامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مُطالباً بمُحاكمته.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال حجار، اليوم الثلاثاء: "إنني مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".