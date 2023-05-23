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لبنان

موقف حاسم لأحد الوزراء: أنا مع مُحاكمة رياض سلامة!

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:17
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أعلن وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، تأييده إقامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مُطالباً بمُحاكمته.
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال حجار، اليوم الثلاثاء: "إنني مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
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