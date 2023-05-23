أمرٌ لافت شهده مرفأ طرابلس اليوم.. ما هو؟

Advertisement

وأكد مدير المرفأ أحمد تامر، اليوم الثلاثاء، أنَّ "المرفأ يتمتع بإمكانات وقدرات عالية جداً، مما يسمح له بالتعاطي مع مختلف أنواع السفن من الجيل الرابع والخامس"، لافتاً إلى أنّ "سفينة cms Melisand cgm، رست في حوض المرفأ محملة بعدد كبير من الحاويات، ويعتبر هذا الحدث مهماً جداً للاقتصاد الوطني وللدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المرفأ بتحريك العجلة الاقتصادية في البلد".وشدد تامر على أنَّ "المرفأ مؤهل لاستقبال السفن الضخمة وأصبح من المرافىء الدولية المنافسة في المنطقة".