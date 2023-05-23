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لبنان

أمرٌ لافت شهده مرفأ طرابلس اليوم.. ما هو؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:34
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رست سفينة الحاويات "cma cgm Melisand" بطول 335 متراً وعرض 43 متراً في مرفأ طرابلس، وهي السفينة الأطول التي تدخل حوض الحاويات في المرفأ منذ تأسيسه.

وأكد مدير المرفأ أحمد تامر، اليوم الثلاثاء، أنَّ "المرفأ يتمتع بإمكانات وقدرات عالية جداً، مما يسمح له بالتعاطي مع مختلف أنواع السفن من الجيل الرابع والخامس"، لافتاً إلى أنّ "سفينة cms Melisand cgm، رست في حوض المرفأ محملة بعدد كبير من الحاويات، ويعتبر هذا الحدث مهماً جداً للاقتصاد الوطني وللدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المرفأ بتحريك العجلة الاقتصادية في البلد".
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وشدد تامر على أنَّ "المرفأ مؤهل لاستقبال السفن الضخمة وأصبح من المرافىء الدولية المنافسة في المنطقة".
 
 
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