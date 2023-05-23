بالأرقام.. اكتشفوا كيف أثّر ارتفاع الدولار الجُمركي على أسعار السلع

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وتشمل الدراسة نسبة ارتفاع الأسعار للسلع التي تدفع عليها النسب الجُمركية التالية: 0%، 5%، 10%، 15%، 25% و 35%. كذلك، ميّزت الدراسة بين الأصناف غير الخاضة والأصناف الخاضعة للضريبة على القيمة المُضافة، إذ أنَّ هذه الأصناف تخضعُ لرسمٍ نوعي 3% (حتى لو كانت معفية من الجمارك)، وذلك بحسب قانون موازنة الـ2022، كما تخضع للضريبة على القيمة المُضافة 11% على مجموع الرسمين (رسوم الجمارك + الرسم النوعي).وتُبين كل قائمة ارتفاع الأسعار النسبية لصنف قيمته 100 دولار عند ارتفاع الدولار الجمركي من 1500 إلى 15000 ثم إلى 45000 و 60000 و 86500 كما هو اليوم وحتى إلى 100000 ل. ل.، و تعتبر أن سعر السوق الموازي هو 100000 ل.ل.وللإشارة، فإنَّ هذه الدراسة تشمل كل أصناف السلع المستوردة ولا تقتصر على المواد الغذائية حصراً.