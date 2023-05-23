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لبنان

بالأرقام.. اكتشفوا كيف أثّر ارتفاع الدولار الجُمركي على أسعار السلع

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:00
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أعدّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي دراسة مفصلة عن تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع، وذلك تبعاً لنسبة الرسم الجمركي الذي يُدفع على السلعة وعما إذا كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة أما لا. 
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وتشمل الدراسة نسبة ارتفاع الأسعار للسلع التي تدفع عليها النسب الجُمركية التالية: 0%، 5%، 10%، 15%، 25% و 35%. كذلك، ميّزت الدراسة بين الأصناف غير الخاضة والأصناف الخاضعة للضريبة على القيمة المُضافة، إذ أنَّ هذه الأصناف تخضعُ لرسمٍ نوعي 3% (حتى لو كانت معفية من الجمارك)، وذلك بحسب قانون موازنة الـ2022، كما تخضع للضريبة على القيمة المُضافة 11% على مجموع الرسمين (رسوم الجمارك + الرسم النوعي). 

وتُبين كل قائمة ارتفاع الأسعار النسبية لصنف قيمته 100 دولار عند ارتفاع الدولار الجمركي من 1500 إلى 15000 ثم إلى 45000 و 60000 و 86500 كما هو اليوم وحتى إلى 100000 ل. ل.، و تعتبر أن سعر السوق الموازي هو 100000 ل.ل.

وللإشارة، فإنَّ هذه الدراسة تشمل كل أصناف السلع المستوردة ولا تقتصر على المواد الغذائية حصراً.
 
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