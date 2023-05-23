الحلبي: نأمل توفير الظروف المؤاتية لتسيير العام الدراسي المقبل

رعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم، الإحتفال بتسليم "جائزة بشارة الخوري" التي نظمتها " مؤسسة بشارة الخوري للتوعية الديمقراطية" للعام الدراسي 2023 - 2022، على مسرح وزارة التربية في حضور شخصيات فكرية وثقافية واجتماعية وجامعية .

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وفي كلمةٍ له، نوّه الحلبي "برؤية جائزة بشارة الخوري الرئيس الأول للجمهورية بعد الاستقلال، والذي ناضل من أجله مؤمناً بالديمقراطية، وأبرز إشارة لهذا الإيمان استقالته الشهيرة في منتصف ولايته الثانية". وفي كلمةٍ له، نوّه الحلبي "برؤية جائزة بشارة الخوري الرئيس الأول للجمهورية بعد الاستقلال، والذي ناضل من أجله مؤمناً بالديمقراطية، وأبرز إشارة لهذا الإيمان استقالته الشهيرة في منتصف ولايته الثانية".

وأشاد الحلبي "بالشيخ مالك الخوري حامل الرسالة، والمستمر في حملها على الرغم من هذه الظروف"، مؤكداً "وقوفه إلى جانبه في جهوده لنشر الوعي الديمقراطي".

ولفت وزير التربية إلى أهمية المشاركة بين وزارة التربية ومؤسسة بشارة الخوري في العمل على نشر التوعية الديمقراطية"، مهنئاً التلامذة المشاركين، مشيداً بالفائزين والمتفوقين الـ5 وهم سيرينا عمار، حسن المجتبى، كارل عيد، علي المرتضى مطر، وكريس أبي ضاهر. كذلك، نوه بلجنة الجائزة من الوزارة المؤلفة من: جومانا الحلبي، الدكتورة مي بشنق ، ووفاء القاضي. ومن المعهد العالي ESA كل من رنا الشالوحي ، ماري عمانوئيل وجاكوب إسماعيل.



وتحدث عن الأسرة التربوية في الوزارة بكل مديرياتها ، والمركز التربوي للبحوث والإنماء "الذين يعملون جميعاً بعكس السير لأن همنا ان ننتج سنة دراسية عادية وان نجري امتحانات رسمية"، وأضاف: "إن كل جهد مهما كان صغيراً فهو موضع تقدير. العديد من المدارس الرسمية أصبحت في المراحل النهائية لإنجاز المناهج، ونأمل في التوصل الى توفير الظروف المؤاتية لتسيير العام الدراسي المقبل".



