قال النائب فادي كرم إن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحت الإمتحان والمشاورات بين المعارضة و"التيار" مُستمرّة والإحتمال كبير بأن تصل الى نهاية جيّدة".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أكد كرم أنه "لن نُشارك في أي لقاء رسمي في مجلس النواب يكون شكلاً من أشكال طاولة الحوار، فاللقاءات الثنائية تحصل بشكل عفوي بين النواب كافة واللقاء الجماعي قد يظهر على أنه طاولة حوار".

Advertisement

ومن جهته، قال النائب بلال عبدالله للـ"ام تي في" إن "إسم جهاد أزعور لم يسقط والحوار بين "القوات" و"الوطني الحر" مستمر والفرصة متاحة للتفاهم لكن الأهم الاتفاق مع الفريق الآخر".

أما النائب ميشال دويهي فقال: "علينا التفكير بخيارات مبتكرة لم نلحظها من قبل وداخل كل كتلة تظهر ديناميات سياسية مختلفة وهو ما يبيّنه تصريح النائب ألان عون لكن هذا يجب ألا يوقفنا عن محاولة جمع كل من يرفض مرشح الفريق الواحد".