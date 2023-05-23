إرتفاعٌ حاد للدولار في "إسرائيل".. ما علاقة لبنان؟



Advertisement أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار الأميركي واليورو في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من التقدم في البرنامج النووي الإيراني ومن تعاظم قدرات حزب الله واعتباره عنصر التهديد الرئيسي أمام "إسرائيل".

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان هرتسي هاليفي من تقدم إيران في المجال النووي، ومن تعاظم قدرات حزب الله في لبنان الذي يمثل التحدي الرئيس أمام إسرائيل وضرورة التفكير في مبادرة يمكنها تحقيق التفوق، سُجل ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، بنسبة 1.4 في المئة، وأصبح الدولار الواحد يعادل 3.7 شيكل".وأضافت الصحيفة أنه سُجل أيضاً ارتفاعٌ في سعر صرف اليورو مقابل الشيكل بنسبة 0.9 في المئة ليصبح اليورو الواحد يعادل 3.98 شيكل.وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية المناورة العسكرية الرمزية التي أجراها حزب الله، الأحد، جنوب لبنان، وأشارت إلى أنّ "السلاح الذي لم يعرض في المناورة هو الصواريخ الدقيقة"، معتبرةً أنّ "هذه هي المشكلة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية والعسكرية".وفي تقرير للقناة "13"، رأت أن حزب الله نفذ "على الحدود الشمالية مناورة عسكرية في جنوب لبنان، دعا إليها مراسلين أجانب لتغطيتها، وأطلق تهديدات لإسرائيل هناك بالطبع"، متسائلين "ماذا يريد حزب الله؟".بدوره، علّق مراسل الشؤون العربية في القناة "13"، حيزي سيمنطوف، بأنّ "حزب الله يريد أولاً التهديد، وأيضاً تمرير رسالة"، موضحاً أنه "خلال المناورة العسكرية الكبيرة والاستثنائية في جنوب لبنان، جرى إطلاق نيران حية، وأسلحة ضد الدروع، وآليات ومدرعات وغيرها، وأيضاً أنواع من المسيرات الانتحارية الخاصة بحزب الله".وفي نفس السياق، ذكرت القناة "12"، أنّ مناورة حزب الله أثارت الاهتمام في "إسرائيل على ضوء عقيدة توحيد الساحات التي يتحدث عنها (السيد) نصر الله وإيران في الأشهر الأخيرة".وتأتي هذه القراءات الإسرائيلية، بعد مناورة عسكرية رمزية، لمئات العناصر من حزب الله، تخللها محاكاة لهجوم بالمشاة والطائرات المسيّرة على أهداف داخل فلسطين المحتلة، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى لعملية اقتحام مستوطنة ومهاجمة عربات عند الجانب الآخر، قبل سحب "جثة" إسرائيلية من إحداها ونقلها إلى لبنان.