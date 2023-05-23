وزير يُعلن.. "أنا مع إقالة سلامة أو استقالته"

كشف وزير العدل هنري خوري أنه "مع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو استقالته"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تسليم سلامة لدولة أخرى".

وفي حديث لقناة "الحدث"، قال خوري: "مدّد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لسلامة في ظروف تختلف عما هي عليه اليوم".