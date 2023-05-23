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لبنان

وزير يُعلن.. "أنا مع إقالة سلامة أو استقالته"

Lebanon 24
23-05-2023 | 13:38
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كشف وزير العدل هنري خوري أنه "مع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو استقالته"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تسليم سلامة لدولة أخرى". 
 
وفي حديث لقناة "الحدث"، قال خوري: "مدّد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لسلامة في ظروف تختلف عما هي عليه اليوم". 
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