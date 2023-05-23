خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!

لُوحظَ مؤخراً أنّ بعض الصرافات الآلية التابعة للعديد من المصارف لا تقبل إيداع ورقة الـ100 ألف ليرة النقديّة ذات "الخطّ الأزرق".

وبحسب ما تبيّن، فإنَّ "العين السحرية" ضمن تلك الصرافات قد لا تتعرّف على الورقة على أساس أنها صحيحة، ما يؤدي إلى رفضها وإعادتها إلى الزبون الذي يقوم بعملية الإيداع. في المقابل، اتّضح أنَّ ورقة الـ100 ألف ليرة النقدية ذات "الخطّ الأزرق" هي التي تقبلها الصرافات الآلية، وبالتالي يُمكن إيداعها بسهولة ضمن الحسابات المصرفيّة.

Advertisement

وفي السياق، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ هناك صرافات آلية تقبلُ الأوراق النقدية كافة شرط أن تكون صحيحة وغير مُمزقة، موضحة أنَّ ما يحصل بشأن عملة الـ100 ألف ليرة ذات الخط الأزرق لا ينسحب على كلّ الصرافات الآلية التي عدلت برمجياتها بما يتوافق مع الطبعات الجديدة من الليرة.