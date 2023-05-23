مفاجأة مُدويّة.. فادي الخطيب يُعلن إعتزاله "كرة السلة"!

أعلن نجم كرة السلة فادي الخطيب، اليوم الثلاثاء، إعتزاله كرة السلة وإنهاء مسيرته الرياضية.

وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، قال الخطيب: "لكل شيء في الحياة نهاية.. نصيحتي لكم هي الإستمتاع بكل ثانية من حياتكم والتأكد من أنكم تفعلون ذلك بسعادة".

وختم الخطيب جملته مُرفقة بإشارة عن "كرة السلة" قائلاً: "في قلبي إلى الأبد".

وكان الخطيب خضع مؤخراً لعمليّة جراحية صعبة في ركبته تكلّلت بالنجاح، مشيرة إلى أنه كان أمام 3 مشاكل رئيسية في الركبة وقد سارت الأمور على ما يُرام.

وفور نشره إشارة الإعتزال، انهالت تعليقات الناشطين والمتابعين على الخطيب، فأعرب البعض عن صدمتهم وحزنهم إزاء الخبر، فيما أكد آخرون أن الخطيب سيبقى أيقونة خالدة في تاريخ كرة السلة اللبنانية.