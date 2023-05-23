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لبنان

رسالة أميركية عن "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".. ماذا فيها؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:30
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علّقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، على مسألة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في لبنان، داعية إلى إحترام الآلية المرتبطة بهذا الأمر.
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وفي ما خصّ رأي واشنطن بمذكرة التوقيف الألمانية التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي الثانية بعد مذكرة توقيف فرنسية صدرت الأسبوع الماضي، قال ناطق بإسم الوزارة الأميركية: "نترك ذلك لشركائنا الألمان التعامل مع هذا الوضع كما فعلنا مع الفرنسيين".
 
وأضاف: "في شكل عام، يعود إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ قرار في شأن من يتولى ذلك المنصب. نحن نعمل مع الحاكم المعين بصفته الرسمية. ومن المهم للحكومة اللبنانية احترام الاليات المعمول بها لتعيين حاكم جديد والتركيز على مهمة تحقيق استقرار الاقتصاد اللبناني واحداث التغييرات الضرورية".

وفي سياقٍ آخر، قال مصدر قضائي كبير لوكالة "رويترز"، اليوم، إنَّ ألمانيا أبلغت بيروت بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الأموال والاختلاس. 
كذلك، أكد مصدرٌ ثانٍ مطلع على الأمر لـ"رويترز" صدور مذكرة التوقيف. 
 
وكانت فرنسا أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 أيار الجاري بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.
 
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقاً نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال و"تأليف عصابة أشرار" بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 10  سنوات.

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