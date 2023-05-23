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لبنان

أمورٌ مهمة.. معلومات جديدة عن رياض سلامة تكشفها مُحققة لبنانية من ألمانيا!

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:53
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كشفت المُحققة العدلية في النيابة العامّة الألمانية، اللبنانية رنا إسكندر أنَّ مذكرة التوقيف الصادرة في ألمانيا بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم إتخاذها ظهر أمسِ الإثنين بتوقيت ألمانيا، موضحة أنّ العمل قائم ومستمرّ على المذكرة لدى النيابة العامة.
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أكدت إسكندر أنّ القضاء الألماني لا يتحرّك في أي دعوى أو مذكرة توقيف من دون وجود إثباتات لديه، كاشفة أنه تمَّ وضع اليد على 5 عقارات لسلامة في العديد من المدن الألمانية من بينها هامبورغ، وأضافت: "كذلك، وضع القضاء الألماني اليد على شركة عقارية يتشارك بها سلامة مع أشخاص آخرين".
وأوضحت إسكندر إن هناك 5 أشخاص صدرت مذكرة التوقيف بحقهم وسلامة من بينهم، موضحة أن هؤلاء الأشخاص هم لبنانيون أيضاً. 
 
 

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