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لبنان

مولوي عرض التطورات مع وفد هيئة الاشراف على الانتخابات ودرغام وأبو فاعور

Lebanon 24
23-05-2023 | 16:08
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، وقدم الوفد للوزير التقرير المتعلق بالانتخابات النيابية الماضية.

وشكر الوزير مولوي للوفد جهوده التي بذلها في نجاح الاستحقاق.
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كذلك، استقبل المولوي النائب اسعد درغام وتم البحث بشؤون تتعلق بمنطقة عكار، كما والتقى مولوي النائب وائل ابو فاعور وبحث معه في الاوضاع العامة وشؤون البقاع الغربي وراشيا.

واستقبل مولوي أيضاً رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر مع وفد من لجنة وقف بلدة دوما وبحثوا بشؤون البلدة. 

كذلك، بحث وزير الداخلية مع وفد من "تجمع الشويفات مدينتنا"، في أمور البلدة والمنطقة.
 
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