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لبنان

إنجازٌ طبي غير عادي في لبنان.. صورٌ توثق عملية إستئصال ورمٍ ضخم!

Lebanon 24
23-05-2023 | 16:12
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أعلنت مستشفى الزهراء عبر حسابها على "فيسبوك" عن إنجاز جراحيّ مميز، تمثل بإستئصالِ ورم ضخم في الحوض لمريضة تبلغ من العمر 60 عاماً.
 
وبحسب منشورٍ للمستشفى، فإنَّ الإنجاز جاء بتوقيع من رئيس قسم الجراحة النسائية والتوليد البروفيسور جهاد الحسن وبالإشتراك مع رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدانة في المستشفى البروفسور سامر دبوق.
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ويُعدّ الورم الذي تمَّ استئصاله من الأكبر من حيث الوزن، إذ بلغ 12 كلغ فيما كان حجمه كبيراً أيضاً (40 سم * 38 سم)، وهو يقع في منطقة الحوض و البطن وكان يسبب للمريضة ضيقاً في النفس مع إمساك مزمن، بالإضافة إلى فتق كبير في "السرة".
 
وأكدت المستشفى أنه تم استئصال الورم بنجاح، شاكرة الحسن ودبوق على جهودهما الكبيرة لإتمام الإنجاز الجراحي المميز.
 
 
 
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