مكاري: حظوظ فرنجية برئاسة الجمهورية ازدادت بعد القمة العربيّة

رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ حظوظ رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية برئاسة الجمهورية ازدادت بعد القمة العربية، معتبراً أن ترشيح الأخير حالياً هو الأقوى.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أكد امكاري أنّ فرنجية ليس مرشح الثنائي الشيعي فقط"، وأضاف: "فرنجية هو هو مرشح لبناني وهو المرشح الوحيد الذي يمدّ يده للجميع في وقت لا نرى فيه حماسة لدى الآخرين على التعاون".

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وأعرب مكاري عن إعتقاده بأن السعوديين يرحبون بفرنجية رئيساً للجمهورية، معتبراً أنه لولا "القوات اللبنانية"، لما كان ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، وأضاف: "لا نستطيع العيش في النكران والقول أن حزب الله هو الذي أتى بعون إلى الرئاسة".





