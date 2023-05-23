إشكالٌ كبير في البداوي.. والجيش يتدخل لتطويق الوضع

وقع إشكالٌ بين عدد من الشبان في منطقة البداوي، أسفر عن إصابة أحد الأشخاص بجروح نتيجة تلقي طعنة بالسلاح الأبيض.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الإشكال تطور إلى إطلاق نار كثيف، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الجيش الذي عمل على تطويق الوضع.