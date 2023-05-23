مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
أسبوع قضائي بين بيروت وباريس على خلفية النشرة الحمراء لرياض سلامة وبين بيروت وبرلين التي أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة توقيف بحق سلامة بعدما خلص اللقاء الوزاري في السراي الحكومي والذي يستعد لجلسة لمجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر الجمعة الى التوافق على وجوب إعطاء الأولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والإلتزام المطلق بقرار القضاء اللبناني في هذا الشأن ودعوة الجميع الى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة والدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية.
بالتوازي برز اليوم ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المرجح وضع لبنان من قبل مجموعة العمل المالي على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤشر الى ضربة مالية اقتصادية أخرى للبنان بحسب التعبير الوارد في رويترز.
رئاسيا وفيما المعاناة المعيشية والإقتصادية الى تفاقم الأمر الذي يوجب على القوى السياسية.
في الداخل اللبناني البحث عن طريق لفتح ثغرة في الجدار عبر انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي للدخول في الحلول رأت أوساط سياسية أن قمة جدة وفرت للبنان فرصة بأن يشمله مناخ الإيجابيات السائد في المنطقة وأنه انطلاقا من هذا الواقع يمكن لنائب رئيس البرلمان الياس بو صعب أن ينجح في خلال الجولة الثانية من حركته بجمع موافقات من رؤساء الكتل والافرقاء على ما يشبه: "طاولة تشاور" في شأن الاستحقاق الرئاسي.
والسؤال الآن هو: هل سيتحول موعد الحض- الخامس عشر من حزيران الذي حدده رئيس المجلس النيابي لانتخاب الرئيس العتيد موعدا لتحقيق الانتخاب الرئاسي أم سنشهد عودة صاعقة الى المربع الاول؟..
بعيدا من كل ذلك وزير الإعلام زياد المكاري افتتح منذ بعض الوقت فعاليات "بيروت عاصمة الاعلام العربي2023" برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الوزير المكاري يؤكد أننا نحتفل اليوم ببيروت منارة الاعلام والحرية والصحافة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
إلى مربع المراوحة عاد الملف الرئاسي مدفوعا بإرباك القوى المعارضة للمرشح سليمان فرنجية وفشلها في التفاهم على إسم يخوض السباق الإنتخابي.
وعليه تبقى الكرة في ملعب هذه القوى بعيدا من محاولات الهروب إلى الأمام للتغطية على محاولات العرقلة والتعطيل.
فهل يقتنص اللبنانيون فرصة الإنفراجات الإقليمية الجارية ولا سيما أن ثمة تأكيدات عربية بأنها ستشمل لبنان وهو أمر عكسته صحف سعودية اليوم بقولها إن المملكة التي استضافت القمة العربية تقود نظاما إقليميا - عربيا جديدا وتعمل على تثبيت دعائم الإستقرار ولا سيما في منطقة الهلال الخصيب أي لبنان وسوريا والعراق.
في موازاة الإستحقاق الرئاسي المترنح إنشغال لبناني بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر مسارين قضائي ووظيفي.
على المسار القضائي إنضمت ألمانيا إلى فرنسا عبر إبلاغ لبنان بإصدار الإدعاء العام فيها مذكرة توقيف بحق سلامة.
أما على المستوى الوظيفي فقد رست حصيلة الإجتماع الوزاري التشاوري الأخير على ضرورة حماية المؤسسات ولاسيما مصرف لبنان وإلتزام ما يقرره القضاء اللبناني بشأن الحاكم.
وفي مجلس النواب رأى نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أنه من الأفضل لسلامة أن يستقيل قائلا إن هذا كان رأي معظم النواب
كلام بو صعب جاء بعد ترؤسه جلسة مشتركة للجان النيابية التي أتاحت لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة حاليا تاركة له إختيار قيمة الورقة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
الملف الرئاسي يتراجع لمصلحة الملف القضائي. فالسلطة السياسية أمام امتحان كبير لمعرفة كيف ستتعاطى مع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لم تكد تمضي أيام قليلة على صدور مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بحق سلامة عممت عبر الإنتربول، حتى أبلغ لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان. اللافت أنه حتى الآن لم يتبلغ لبنان رسميا مذكرة التوقيف الألمانية، ما يعني أن المذكرة المذكورة قد لا تكون مستقلة، وإنما في إطار توحيد الملف الأوروبي بحق سلامة. توازيا، تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسية، وبناء عليه فإن المحامي العام التمييزي "عماد قبلان" سيستمع غدا إلى سلامة، على أن يعود القرار بعد ذلك للقاضي عويدات. فماذا سيحصل قضائيا على صعيد قضية سلامة؟ هل الحل السياسي الذي تم التوصل إليه أمس عبر الإجتماع الوزراي سيكرس، أم أن التطورات القضائية المتسارعة ستسبق الجميع؟
في الاثناء برز معطى مالي مقلق اوردته وكالة "رويترز"، يتعلق بامكان وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة. الامر ان حصل سيؤثر على السمعة المالية للبنان ، كما سيؤثر سلبا على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وسط كل الاجواء الرمادية برز خبر يوحي التفاؤل: المملكة العربية السعودية تتوجه لاعلان اعادة فتح اسواقها تدريجيا امام المنتجات اللبنانية ، وذلك بعدما كانت اتخذت قرارا معاكسا في العام 2021. في الاثناء، المراوحة السياسية على حالها. فالثنائي أمل- حزب الله لا يزال على خياره ساعيا لانتخاب سليمان فرنجية، فيما المعارضة والتيار الوطني الحر لم يتفقا بعد على اسم لمواجهة فرنجية،. وفي سياق متصل اكد النائب فادي كرم لل "ام تي في" ان القوات اللبنانية لن تشارك في الحوار داخل مجلس النواب, الا تعني كل المعطيات المذكورة ان انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال متعثرا؟.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
على قاعدة “يا رياض ما تهزك مذكرات توقيف” يتصرف حاكم المصرف المركزي.
فقد صدرت المذكرة رقم اثنين بجلب سلامة الى المانيا للمحاكمة بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس وذلك بعد أيام قليلة من اصدار المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية مذكرة اعتقال بحق الحاكم بامر المال ، فيما الحكام بأمر السياسة على ضياعهم حيال الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الازمة وتداعياتها على الدولة ، في وقت يدب الشلل في الجسد القضائي المثقل بالانقسامات.
فالنقاش الوزاري في مستجد الوضع القضائي الأوروبي للحاكم، كان أشبه بآراء سياسية لم ترق إلى قرار وزاري. ومع اختلاف وجهات النظر حول إقالته أو ترك الأمر للقضاء، بدا مجلس الوزراء لا يملك القدرة السياسية لتلبية طلب الانتربول الدولي أو القضاءين الفرنسي والألماني.
أما المسكونون بخرافة أن الاوامر الاميركية قضاء وقدر ، وفيما لا يزالون يلوكون ما يملى عليهم باتهام المقاومة بأن مناورتها موجهة للداخل ، بقي الاعلام العبري والمسؤولون الصهيانة تحت هول وصدمة ما شاهدوا.
فقد نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن خبراء عسكريين أن خلاصة ما رأوا تشير الى أن حزب الله اكتسب خبرات رفيعة وقادر على اطلاق ثلاثة آلاف صاروخ في اليوم بمديات متفاوتة ودقة عالية.
وبصحوة ودقة عالية يتصدى مقاومو الضفة الغربية لاي محاولة اقتحام للمناطق الفلسطينية ، قوة خاصة صهيونية تتسلل الى مخيم بلاطة قرب نابلس بهدف اعتقال أحد الشبان.
الاهالي يهاجمون القوة المعادية ما اجبر جيش الاحتلال على ارسال قوة كبيرة لسحب الجنود من داخل المخيم ، مخيم بلاطة كان اليوم مثالا على انقلاب المشهد في الضفة الغربية، فالزمن الذي تدخل فيه قوات الاحتلال وتخرج الى الاراضي المحتلة دون كمائن واطلاق نار في طريقه الى الافول.