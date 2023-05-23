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لبنان

لعبة أدّت إلى إطاحة بمرشّح

Lebanon 24
23-05-2023 | 17:00
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لعبة "عضّ الأصابع" بين "الثنائي المسيحي" حول مرشح رئاسي، أدت إلى إطاحة المرشح والمفاوضات أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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