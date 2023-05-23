21
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لعبة أدّت إلى إطاحة بمرشّح
Lebanon 24
23-05-2023
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لعبة "عضّ الأصابع" بين "الثنائي المسيحي" حول مرشح رئاسي، أدت إلى إطاحة المرشح والمفاوضات أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعيّة من السرايا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين
24/05/2023 03:49:37
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مشترك لمسؤولين أمميين عن أموال مساعدات اللاجئين في لبنان.. هذا نصّه
Lebanon 24
بيانٌ مشترك لمسؤولين أمميين عن أموال مساعدات اللاجئين في لبنان.. هذا نصّه
24/05/2023 03:49:37
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجازٌ طبي غير عادي في لبنان.. صورٌ توثق عملية إستئصال ورمٍ ضخم!
Lebanon 24
إنجازٌ طبي غير عادي في لبنان.. صورٌ توثق عملية إستئصال ورمٍ ضخم!
24/05/2023 03:49:37
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمورٌ مهمة.. معلومات جديدة عن رياض سلامة تكشفها مُحققة لبنانية من ألمانيا!
Lebanon 24
أمورٌ مهمة.. معلومات جديدة عن رياض سلامة تكشفها مُحققة لبنانية من ألمانيا!
24/05/2023 03:49:37
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
02:57 | 2023-05-23
23/05/2023 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
03:15 | 2023-05-23
23/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... تزوّجت في اليونان (صور)
08:00 | 2023-05-23
23/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-05-23
أصحاب الحسابات معروفون
16:58 | 2023-05-23
مقدمات النشرات المسائيّة
16:52 | 2023-05-23
بيانٌ مشترك لمسؤولين أمميين عن أموال مساعدات اللاجئين في لبنان.. هذا نصّه
16:43 | 2023-05-23
إشكالٌ كبير في البداوي.. والجيش يتدخل لتطويق الوضع
16:30 | 2023-05-23
قاسم: المقاومة مستمرّة ونقول للعدو إنّ المعركة المقبلة ستكون داخل فلسطين
16:27 | 2023-05-23
مكاري: حظوظ فرنجية برئاسة الجمهورية ازدادت بعد القمة العربيّة
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 03:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact