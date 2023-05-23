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لبنان

أصحاب الحسابات معروفون

Lebanon 24
23-05-2023 | 17:30
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تبيّن بالأسماء والمبالغ من هم أصحاب الحسابات التي حولت أموالاً إلى أوروبا والوضعية القانونية لكل من هذه الحسابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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