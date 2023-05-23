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لبنان

الواجهة لمرشح معلن وحيد هو فرنجية

Lebanon 24
23-05-2023 | 22:20
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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": مصادر سياسية تتحدث عن انطلاق دينامية قد تؤدي الى انتخاب رئيس في المدى القريب ما لم تؤد عرقلة ذلك الى مدى مفتوح لن يعرف متى ينتهي بحيث تبقى الانتخابات الرئاسية معلقة لاشهر طويلة بما قد يؤدي ربما الى فتح ملف اجراء انتخابات انتخابية مجددا تفاديا لمجلس نواب معطل ادت اليه انتخابات العام الماضي ولا ينتج . وفي ظل السيناريو المتفائل تلغي هذه الاقتراحات الاخيرة التي اسفرت عن تعطيل التقاء التيار العوني مع المعارضة عن مرشح مقبول للرئاسة ، اي الاتفاق على بديل من فرنجيه . وهناك جهد كبير واغراءات تقدم من اجل تعطيل وجود اي بديل بحيث يساعد القوى التي تدفع بالمعادلة التي تتبنى فرنجيه مع السفير السابق نواف سلام الى البقاء وحيدة في الواجهة وتستمر الذريعة بان لا مرشح للمعارضة او ان هذه الاخيرة ليست قادرة على الاتفاق حتى مع التيار العوني على بديل من فرنجيه من اجل اقناع الخارج بغياب البديل وكذلك اقناع الداخل . ولذلك عادت الترجيحات تؤكد مساومة باسيل الفرنسيين كما " حزب الله" على الاثمان المناسبة لذلك فيما ان انهاء احتمال ترشيح ازعور يصب في خانة ما يتم ترويجه في معادلة الحل اي ترشيحه لحاكمية المصرف المركزي في عهد الرئيس المقبل الى درجة يذهب معها البعض الى استعادة تجربة سليمان فرنجيه الجد في رئاسة الجمهورية مع الياس سركيس في حاكمية المصرف المركزي على رغم ان معنيين لا يرون ذلك محتملا ولا المقارنة صحيحة . بالاضافة الى تعميم الاعتقاد انه بهذه السلة يمكن ارضاء جميع القوى عبر المعادلة التي يتم تسويقها .
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وتبعا لهذا السيناريو فان السبيل الوحيد هو ما كان مطروحا منذ اليوم الاول الذي بدأ فيه الحديث عن ترشيح فرنجيه وهو توفير كتلة التيار النيابية النصاب لجلسة الانتخاب واقتراع عدد من النواب الذين يتمايزون في الاساس عن باسيل لمصلحة فرنجيه في الوقت الذي تؤمن له الصفقة حول المناصب والمواقع التي يحصل عليها البقاء امنا وقويا من ضمن الحكومة وتحضيرا لنفسه للرئاسة بعد ست سنوات بدعم من الحزب كذلك . وذلك على رغم ان هذا السيناريو نفسه لا يغفل احتمال ترك المجال امام رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع يحصد دعم غالبية المسيحيين في هذا الاطار على قاعدة بقائه في المعارضة ما سيؤدي الى خسارة باسيل القاعدة التي لا تزال متبقية له. وهذا يرتبط كذلك بتساؤل ما بعد تحقيق هذا السيناريو حول طبيعة المرحلة المقبلة التي ستكون صعبة واين سيذهب " حزب الله" بلبنان ما بعد ذلك . فبمقدار ما بذل فرنجيه جهدا ويبذل من اجل تمييز نفسه عن عون، فان اعتماد الحزب سيناريو عرقلة الانتخابات حتى انتخاب فرنجيه كما فعل مع عون ، يدفع برئيس تيار المردة قسرا الى المربع نفسه انما بتحديات اكبر . وذلك علما ان ابقاء الواجهة لمرشح معلن وحيد لا يلغي الاسماء التي طرحت في الكواليس اذا صح ان الدينامية التي انطلقت تتشارك فيها الدول الخمس مع طهران كذلك.
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