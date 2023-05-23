22
o
بيروت
22
o
طرابلس
9
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤشرات غير مطمئنة لتدحرج الوضع الرئاسي والمالي
Lebanon 24
23-05-2023
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة.
Advertisement
لم يعد الشغور الرئاسي العنصر الوحيد في تعامل الخارج معه من الآن وصاعداً ،مع مسلّمة تتقاطع حولها القوى الرئيسية بأن كل الكلام عن انتخابات رئاسية محض خيال، وأن الشغور طويل. وهذا يترجم تسليماً خارجياً بأنّ الوقت لم يحن بعد لانتخاب رئيس، وما حراك الداخل وصراعات القوى المحلية حول اختيار اسم المرشح للرئاسة سوى اعتراف مسبق بأن لا رئيس جديداً في المدى المنظور. وبدا للقوى المختلفة الانتماء أن التعويل على القمّة العربية جاء بنتيجة عكسية. إذ يمكن القول إن مشهد قمة جدة لم يُعطَ، خليجياً أو عربياً بالمجمل الاهتمام نفسه الذي أولته السعودية لسوريا أو لمقاربة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تخفيف تشنّجات السعودية في المنطقة. ما يعني لبنان أن هناك اتجاهاً عربياً خليجياً قد لا يتوافق مع رؤية السعودية لمعنى «تصفير المشاكل»، سواء عبّرت عنه قطر أو مصر. وهذا الأمر يستفيد منه معارضو حزب الله في ترجمة التشدد في مقاربة ملف الرئاسة وعدم التساهل في تقديم أوراق تنازل مبكرة عن رئاسة الجمهورية ترشيحاً ونصاباً واقتراعاً.
وإذا كان الرهان على القمة لم يؤتِ ثماره كما كان التعويل لدى بعض القوى اللبنانية، فإن السيناريو الذي كان مرسوماً لجلسة مرشح المعارضة ضد مرشح الموالاة، سحب من التداول في الوقت الراهن، علماً أن هناك من يشكك في أنه دفن نهائياً، لأن المخرج الوحيد الذي يمكن أن ينفذ منه رئيس جديد، يكمن في حصول جلسة تعادل سلبي بين مرشحي المعارضة والموالاة للخروج برئيس توافقي بتسوية خارجية. هذا السيناريو لا يزال الأكثر تقدماً مهما كانت نوعية الصدامات في الأيام الأخيرة ومحاولة بعض المرشحين الموارنة تزكية أسمائهم. لكن من أجل السير به، هناك كثير من الخضّات والمطبّات التي بدأت تظهر تباعاً، سواء من خلال الضغوط الخارجية المالية أو التحرك الأميركي الذي يصبّ في خانة عدم وصول مؤيد لحزب الله الى الحكم. يبقى أن أي سيناريو مرسوم، لا يأخذ في الاعتبار ما يريده حزب الله، قد يضاعف من خطورة الوضع الداخلي. فكما من المبكر الكلام عن تخلٍّ سعودي عن مرحلة كاملة من اللاثقة والخصومة، من المبكر الكلام عن أن حزب الله في وارد القبول بتسوية تعطي للأميركيين حصة في الرئيس المقبل، بمعزل عن التسوية الأكبر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. في "صيدا"!؟ (فيديو)
02:57 | 2023-05-23
23/05/2023 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟
03:15 | 2023-05-23
23/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
15:25 | 2023-05-23
23/05/2023 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:34 | 2023-05-24
قائد الجيش في أمر اليوم: حفظ أمن لبنان واستقراره الأولوية المطلقة بالنسبة للمؤسسة العسكرية
01:30 | 2023-05-24
صراخ وعصبية... 22 الف دولار ولا كلام آخر
01:28 | 2023-05-24
وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة.. كم بلغ؟
01:15 | 2023-05-24
بعد المناورة.. هذا ما فعله حزب الله
01:00 | 2023-05-24
حملة مفاجئة في موضوع المساعدات النقدية بالدولار للنازحين وبيان دولي يوضح
00:10 | 2023-05-24
دوي انفجار واصابة احد الاشخاص... هذا ما حصل في "عين الحلوة"
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 08:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 08:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 08:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact