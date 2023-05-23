هذه عناوين لقاءات الوفد اللبناني في باريس...!

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كتب فادي عيد في" الديار": تتوالى التساؤلات حول ما يجري من لقاءات نيابية في الخارج من بروكسيل إلى واشنطن وباريس، وثمة معلومات أن هذه الوفود التي تضم نواباً من معظم الكتل النيابية، ستكون لها محطات جديدة أخرى في بعض دول الخليج، حيث المحور الأساسي لهذه الجولات هو الاستحقاق الرئاسي والوضع المالي، وكيفية خروج لبنان من أزماته.واللافت، بحسب المعلومات نفسها، كانت مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» في لقاء باريس، التي يوجد فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حيث ان اللقاءات اقتصرت على الملفات الاقتصادية والمالية، بينما في الوقت نفسه فإن الاتصالات الجارية بين نواب المعارضة لم تنقطع، ولكن ما سُجِّل من تطوّر بارز على خط الاستحقاق الرئاسي، كان خروج اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول، والذي كان موضع تلاقٍ وتوافق بين هذه الكتل المعارضة.من هذا المنطلق، تابعت المعلومات أن مشاركة النائبة ندى بستاني في لقاء نواب المعارضة في باريس، جاءت بعد اتصالات حصلت من أجل توحيد الجهود مع المبادرة التي يسوّقها النائب غسان سكاف، للتوافق على اسم مقبول من كل أطياف المعارضة، وان هذا الموقف سيترجم في اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، بهدف التأكيد على أنهم، أي المعارضة، يرفضون دعم باريس لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، واقتراح بعض الأسماء التي تحرج الجانب الفرنسي، بمعنى أن هناك أكثر من شخصية مارونية مستقلة تحظى بإجماع معظم أطياف المجتمع اللبناني.من هنا، تضيف المعلومات إن اللقاءات الباريسية تحمل عنوان التأكيد على رفض فرنجية، وإن تبنّي فرنسا لهذا الخيار كان خاطئاً، خصوصاً جراء عدم الأخذ برأي الأكثرية المسيحية، وبناء عليه فإن دخول تكتل «لبنان القوي» على خط التناغم مع المعارضة ربما يصبّ في هذا الهدف، بدليل أنه ليس هناك أي تلاقٍ أو تقارب بين التيار البرتقالي والمعارضة، وهذا ما عكسه موقف رئيس «القوات اللبنانية» الذي انتقد «التيار الوطني الحر».