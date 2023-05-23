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كتبت " الاخبار": علم أن شخصية رفيعة في إدارة التواصل والإعلام في حلف الناتو تعدّ اتفاقات تعاون ذات طابع إعلامي وإعلاني مع عدد من وسائل الإعلام في العالم العربي، ضمن خطة ترويج تهدف الى إضفاء صفة «محارب التنظيمات الإرهابية والأنظمة القمعية» على صورة الحلف، ولإبراز أنه قوة لا تُقهر.يعمل الحلف على الإعداد لبرنامج تعاون مع وسائل إعلامية متنوعة يقدّر حجمه بملايين الدولارات.وبحسب المعلومات، يركّز البرنامج على وسائل إعلام رئيسية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ومحاولة الوصول الى وسائل أخرى، لكن الثابت حتى الآن هو توقيع عقود تعاون مع قناتَي «ام. تي. في.» و«إل. بي. سي.»، على غرار ما تقوم به السفارة الأميركية في بيروت للترويج لأنشطتها السياسية وأنشطة وكالة التنمية الأميركية (USAID) في لبنان مباشرة أو عبر المنظمات غير الحكومية، علماً أن هذه العقود باتت تؤثر على الخط التحريري للقنوات اللبنانية المنخرطة في هذا المشروع.