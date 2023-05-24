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لبنان

دوي انفجار واصابة احد الاشخاص... هذا ما حصل في "عين الحلوة"

Lebanon 24
24-05-2023 | 00:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي إنفجار بعد منتصف الليل تبعه إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة، تبين بأنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية على "الشارع الفوقاني" ما أدى إلى إصابة احد الاشخاص بجروح طفيفة. 
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عين الحلوة

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