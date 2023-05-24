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لبنان

بعد المناورة.. هذا ما فعله حزب الله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2023 | 01:15
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بالرغم من انتهاء المناورة العسكرية التي نظمها حزب الله قبل يومين، الا ان الحزب حافظ على نسب معينة من الاستنفار العسكري في ظل وجود تهديدات وتصريحات اسرائيلية عالية السقف.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب سيكون له موقف واضح من كل التصريحات التي اطلقها قادة اسرائيل في الساعات الماضية وذلك خلال كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخميس المقبل.
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وترى المصادر ان مستوى جهوزية الحزب لن يتغير في المرحلة المقبلة وهذا ما اعتاد عليه بسبب وجود امكانية حصول تطورات ميدانية غير محسوبة على اكثر من ساحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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