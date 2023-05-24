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لبنان
صراخ وعصبية... 22 الف دولار ولا كلام آخر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-05-2023
|
01:30
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أثرّت أزمة الدولار بشكل مباشر على سوق العقارات في لبنان ونتج عنها اشكالية كبيرة في ما يتعلق بالشقق السكنية التي تم بيعها قبل الازمة وفقا لعقود مباشرة بين البائع والشاري. وفي هذا الاطار تذهب اغلبية البائعين الى ايجاد مخارج عبر الاتفاق مع الشاري على رقم معقول بالدولار الاميركي لسداد سعر الشقة.
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ووفقا للمعلومات، عندما لا يصل طرفا العقد (الشاري والبائع) الى حلّ يرضيهما غالبا ما يلجأ الشاري الى سداد سعر الشقق وفقا لسعر الصرف الرسمي عند كاتب العدل على الرغم من ان هذه الخطوة لا تسمح له بتملك الشقة بشكل نهائي.
وفي هذا المجال، علم "لبنان 24" ان الاشكالية تظهر الى العلن بين القيمين على احد المشاريع السكنية التابعة للكنيسة المارونية وبين اصحاب الشقق، اذ ان المفاوضات غالبا ما تصل الى حائط مسدود. ويعبّر احد المسؤولين المباشرين على المشروع عن عدم رضاه على مجريات الامور بغضب وصراخ اذ يطلب من اصحاب الشقق تسديد ما يفوق الـ22 الف دولار بشكل سريع والا فلا حلول أخرى بالنسبة اليه.
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