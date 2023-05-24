السنيورة يخرق صمت صيدا بعد "احداث" الاحد

استغربت مصادر سياسية متابعة حجم الصمت الكبير لدى نواب منطقة صيدا الحاليين والسابقين، وفاعلياتها ازاء ما جرى الاحد الفائت عند شاطئ المنطقة، وعزت السبب الى مخاوف من خسارة اصوات المتشددين في اي استحقاق انتخابي مقبل، فيما كان لافتا تعرض الرئيس فؤاد السنيورة لحملة عنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية قوله" أن شاطئ مدينة صيدا هو ملك عام لكل الصيداويين ولكل اللبنانيين، ولا يحق لاية جهة فرض طرق التصرف في إستخدام الشاطئ تحت أي سبب كان".

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