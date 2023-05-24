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لبنان

خلاف عوني على المشاركة في مناورة"حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2023 | 02:15
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في اليومين الماضيين تعرض اكثر من قيادي عوني لهجوم من قبل ناشطين عونيين على مراقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتهم وحضورهم المناورة العسكرية التي نظمها حزب الله في الجنوب.

ولم تؤكد المصادر ما اذا كان هناك توجيه قيادي للجيش الالكتروني العوني للاستهداف هؤلاء في ظل الخلاف مع الحزب ام ان ما حصل هو مجرد اشتباك اعلامي عفوي.
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وتقول المصادر ان القيادية السابقة رندلا جبور كانت صاحبة النصيب الاكبر في الهجوم، بعد نشرها صور لها مع عناصر الحزب خلال المناورة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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