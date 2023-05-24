Advertisement

لبنان

"الوزير الثائر" هو من طلب اعادة دولرة المساعدات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-05-2023 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1070190-638205170908072046.jpg
Doc-P-1070190-638205170908072046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لدى مراجعة المعنيين، تبين ان احد الوزراء المعنيين مباشرة بملف النازحين السوريين ، هو الذي يقف وراء  تسريب الاخبار المنقوصة في هذا الملف.
وتبين ايضا ان الوزير نفسه هو الذي اقترح على ممثلي  الهيئات الدولية المعنية اعادة دفع المساعدات بالدولار الاميركي.
Advertisement
مصدر معني علّق على قول الوزير انه لن يشارك مجددا في اللقاءات الوزارية التشاورية لان لا فائدة منها،  بالقول" هذا خياره، علما ان وجوده بات يشبه عدمه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:43 | 2023-05-24
03:38 | 2023-05-24
03:36 | 2023-05-24
03:25 | 2023-05-24
03:19 | 2023-05-24
03:10 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website