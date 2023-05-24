"الوزير الثائر" هو من طلب اعادة دولرة المساعدات

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لدى مراجعة المعنيين، تبين ان احد الوزراء المعنيين مباشرة بملف النازحين السوريين ، هو الذي يقف وراء تسريب الاخبار المنقوصة في هذا الملف.وتبين ايضا ان الوزير نفسه هو الذي اقترح على ممثلي الهيئات الدولية المعنية اعادة دفع المساعدات بالدولار الاميركي.مصدر معني علّق على قول الوزير انه لن يشارك مجددا في اللقاءات الوزارية التشاورية لان لا فائدة منها، بالقول" هذا خياره، علما ان وجوده بات يشبه عدمه".