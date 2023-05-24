حراك المتعاقدين: لا نريد أن نكون ضحية صراعات

ناشد منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "وقف عمليات إبادة المتعاقدين"، مؤكداً ان "ما يحصل لهم مأساة إنسانية".

واعلن في بيان انه لم "يتم دفع مستحقات شهري آذار ونيسان رغم وصول الجداول من الثانويات والمدارس إلى وزارة التربية، مع حرمان كثر من المتعاقدين من حوافزهم عن شهر آذار وعدم دفع حوافز شهر نيسان، بالإضافة الى حرمان كثر أيضا من أتعاب الأشهر السنة الدراسية الحالية وتقصير الوزارة في دفع بدل النقل عن الأشهر المنصرمة في وقت أشرف فيه العام الدراسي على الانتهاء".

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وقال:"لا نهدف إلى التفتيش عن الأخطاء ولا التشهير بأحد، لأن ما نعيشه يتخطى حدود المناكفة، ونطالب بوضع حد لهذا التسيب والإهمال ووقف الروتين الإداري والوظيفي والإهمال ودفع المتوجبات كافة قبل إبادة ما تبقى من متعاقدين".



وختم: "لا نريد أن نكون ضحية صراعات وإلصاق تهم ورمي المسؤوليات بين جناح الموظفين في وزارة التربية وجناح المدراء وأساتذة المكننة، الوزارة ترمي المسؤولية على أولئك وأولئك يرمونها على الوزارة" . (الوكالة الوطنية)