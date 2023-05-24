Advertisement

لبنان

نقابة المالكين: للبت بطلبات المستأجرين القدامى للاستفادة من الصندوق

Lebanon 24
24-05-2023 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1070197-638205182607332199.jpg
Doc-P-1070197-638205182607332199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
يعمد بعض المستأجرين القدامى إلى نشر معلومات قانونية مغلوطة وخاطئة بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تمديد إقامتهم في المأجور بما يشبه المجان، وبما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية، وبما يؤدي إلى تحقيق المنفهة الشخصية على حساب المالكين القدامى وحقهم بتقاضي بدلات عادلة للإيجار بعد ٧٠ سنة من الظلم في هذه القضية، مستفيدين من تمديد قانون ظالم يعتبر جريمة في حق فئة من المواطنين وعائلاتهم. لذلك، نرجو من المحامين وأصحاب الشأن من مالكين ومستأجرين التنبّه لهذا الأمر، وعدم الركون لهذه المعلومات المضلّلة، والتي تهدف إلى إدخال الطرفين في نزاعات قانونية يستفيد منها محامون مستأجرون، دأبوا على استغلال القضية لمنفعة شخصية مستغلّين صفتهم الحقوقية.
Advertisement
 
وأضاف البيان: "ينشر أحد المحامين بيانات عن الإيجارات وغيرها من القضايا بصفات لا وجود لها، مستغلا موضوع الإيجارات، ومن أجل منفعته المهنية والشخصية كمستأجر قديم. وآخر بياناته يحاول فيها إيهام الرأي العام بتواريخ ومعلومات وإرشادات غير صحيحة من أجل إحداث بلبلة في موضوع الإيجارات، ومحاولة عرقلة تحقيق العدالة في هذه القضية. وهذا الشخص لا هو مع المالكين ولا هو مع المستأجرين، إنما غايته محاولة تمديد الاستفادة من منزله ومكتبه بالإيجار القديم".
 
 
وتابعت: "لذلك يرجى التنبه إلى الأهداف الواضحة لهذا الشخص، والركون إلى المعلومات الصحيحة من مصدرها، ولا سيما مسألة المهل في قانون الإيجارات الجديد والتي تنتهي حكمًا نهاية هذا العام ٢٠٢٣. كما إن مسألة توريث المأجور مخالفة بالمعايير كافة لأبسط الحقوق لأن عقد التأجير يجب حصره بالمستأجر الأساسي، وهو عقد تأجير لا عقد تملّك. أما الدعوة إلى عكس ذلك، وإغفال مسألة جوهرية من قبل هذا الشخص وغيره من لجان المستأجرين، ألا وعي حرمان المالك من حقه المكتسب ببدل عادل للإيجار كما توخى موقعو العقد عند توقيعه، فهنا يظهر مدى الانحراف عن الحق، وحجم التضليل لدى هذه الجهة".
وقالت النقابة نجدد الطلب وبإلحاح إلى القضاة بالبت بطلبات المستأجرين القدامى للاستفادة من الصندوق، ليعطى كل صاحب حق حقه بالقانون، فيستفيد المستفيد حقا من الصندوق/الحساب، ويسقط هذا الحق عن غير المستفيد، وهنا يتوقف استغلال هذه النقطة من قبل بعض المضللين لحرمان المالكين من حقوقهم، وهم في حاجة إلى هذا الحق ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الدقيقة التي يحتاج فيها المرء إلى رزقه وحقه بالقانون، بعد أن حرم منها طيلة السنوات الماضية في ما يوصف بمجزرة الإيجارات القديمة في حق المالكين القدامى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:43 | 2023-05-24
03:38 | 2023-05-24
03:36 | 2023-05-24
03:25 | 2023-05-24
03:19 | 2023-05-24
03:10 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website