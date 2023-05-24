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لبنان

وريث سياسي يحاول اثبات نفسه.. القرار لي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2023 | 02:45
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لاحظ العديد من المتابعين السياسيين أن وريثاً سياسياً، وعلى الرغم من رفضه سابقاً الدخول في عالم السياسية، يسعى الى اثبات نفسه على الساحة السياسية والحزبية على حدّ سواء، وسحب القرار من يد والده، الزعيم التاريخي.
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وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات الى ان الوريث يمسك اليوم بملف رئاسة الجمهورية، وهو مصر على تبني مرشح خاص به، وعدم الاصطفاف بين الفريقين المتنازعين، ليعود حزبه بالتالي "بيضة القبان" في اي استحقاق مقبل، وهذا ما ظهر جلياً من خلال موقف نواب كتلته الذين يدعون دوماً الى تبني مرشح ثالث يخرج البلاد من الانقسام العمودي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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