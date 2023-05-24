مناورة "حزب الله" في بازار السياسة.. هل تشكّل "تحديًا" للداخل؟!

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وبما يمكن توصيفه بـ"استعراض قوة"، أراد "حزب الله" توجيه أكثر من رسالة في الشكل قبل المضمون، وفي التوقيت قبل الدلالات، في مقدّمها رسالة "ردع للعدو"، عبر إظهار "غيض من فيض" قدرات المقاومة، وهو ما تجلى في كلمة رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، الذي تحدّث عن أسلحة ومعدّات وصواريخ دقيقة في حوزة الحزب، لكنه لن يكشف عنها إلا على أرض المعركة.لكن، أبعد من رسالة "الردع" هذه، سرعان ما دخلت مناورة "حزب الله" في قلب "البازار" السياسي الداخلي، في ضوء بعض المواقف التي وضعت ما جرى في سياق "استقواء" الحزب بسلاحه، ولم تتوانَ عن ربط المناورة "العسكري" بالاستحقاق "السياسي" الداهم، أي انتخابات الرئاسة، فهل يمكن قراءة مناورة "حزب الله" من هذه الزاوية؟ وهل من رسالة "تحدّ للداخل" خلفها، توازي وربما تتفوّق على رسالة "الردع"؟!في المواقف الداخلية المنتقدة لمناورة "حزب الله"، أكثر من نقطة يمكن الوقوف عندها، لعلّ أهمّها اعتبار الاستعراض العسكري الذي جرى بمثابة "ضرب لهيبة الدولة"، بوصفها "الغائبة الأكبر" عن الحدث، الذي جاء للمفارقة بعد يومين من القمّة العربية التي عقدت في جدّة، والتي نصّ بيانها الختامي صراحةً على "الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة".وإذا كان المؤيدون لـ"حزب الله" والمدافعون عن مناورته يتحدّثون عن "سوابق" حصلت في الماضي، علمًا أنّ الاستعراض العسكري شكّل "ثابتة" دأبت عليها المقاومة قبل العام 2005، خلال فعاليات "يوم القدس" من كل عام، فإنّ الانتقادات تجاوزت هذا البعد، لا لتعتبر ما حصل "ردًا" على قمّة جدة مع كل ما انطوت عليه من إيجابية، بل لتربطه بالاستحقاقات السياسية الداخلية، وعلى رأسها الملف الرئاسي.في هذا السياق، اعتبر خصوم "حزب الله" أنّ "رسائل" المناورة العسكرية كانت موجّهة نحو الداخل قبل الخارج، في ظلّ "عجز" الحزب حتى الآن عن إيصال مرشحه للرئاسة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، ما دفعه ربما إلى استخدام "أوراق القوة" التي لديه، وعلى رأسها سلاحه، مشيرين إلى "تجارب سابقة" تؤكد هذا المنحى، من واقعة "القمصان السود" الشهيرة، إلى أحداث السابع من أيار، وغيرها.لكنّ المؤيدين لـ"حزب الله" يستغربون هذه المقاربة "غير الواقعية"، وفق وصفهم، جملة وتفصيلاً، ويؤكدون أنّ المناورة كانت "واضحة البوصلة"، وهي موجّهة نحو العدو الإسرائيلي، وهو ما ظهر بوضوح من خلال مواقف المعنيّين، وكلمة السيد صفي الدين، التي حملت بين طيّاتها العديد من "الرسائل" التي لم يتأخّر الجانب الإسرائيلي في التوقف عندها، في محاولة لقراءة ما خلف سطورها، بل فكّ "شيفرتها"، والألغاز الكامنة خلفها.يستغرب هؤلاء الزجّ بالاستحقاق الرئاسي على سبيل المثال، في قراءة أبعاد المناورة ودلالاتها، علمًا أنّ "حزب الله" ثابت على رفض استخدام السلاح في الداخل بأيّ شكل من الأشكال، وهو ما ثبّته بالممارسة منذ سنوات طويلة بحسب ما يقول المؤيدون له، وإن فعل فمن باب "الدفاع عن النفس"، علمًا أنّ موقفه السياسي "مَرِن وليّن"، وهو من الدعاة إلى الحوار أصلاً، في حين أنّ المنتقدين هم من يرفضونه شكلاً ومضمونًا.أما الحديث عن أنّ المناورة انطوت على رسالة سلبية للعرب بعد قمّة جدة، فمردود برأي المدافعين عن "حزب الله"، أولاً لأنّ مخرجات القمة العربية جاءت في صالح المحور الذي ينتمي إليه وليس العكس، خصوصًا بعدما كرّست أجواء التفاهمات الإقليمية، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وثانيًا، وهنا الأهمّ، لأنّ موعد المناورة حُدّد قبل القمّة، وقد وصلت الدعوات للإعلاميين قبل أن يصدر "إعلان بعبدا" الذي لا اعتراض لدى الحزب عليه.