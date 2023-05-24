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لبنان

عبدالله: نسعى لتقريب وجهات النظر بين فرقاء معنيين

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:10
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رأى النائب بلال عبدالله أنّ المسار الأوفر حظا في قضية حاكم المركزي هو انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، فتعيين حاكم جديد.
واعتبر عبدالله في حديث الى صوت كل لبنان أنّ التفاؤل يقرب انتهاء الفراغ غير منطقي، خصوصا وأنّ الانقسامات مستمرة، لافتا الى أن بعض الفرقاء غير مستعد أبدا للتسوية، فيما هناك من يشعر أنه منتصر بعد القمّة العربية ويحاول الاستفادة من ذلك.
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وأكد عبدالله أنّ التجربة في لبنان أثبتت أنه لا يمكن المضي قدما الّا عبر التوافق، ولا يمكن تحقيق ذلك والحوار بين الفريقين الأساسيين، أي حزب الله وما يمثل والفريق الآخر مقطوع.
وقال: كنا وسنبقى نقطة تواصل بين جميع اللبنانيين ونحن اليوم نراقب وننصح ولا زلنا نسعى لتقريب وجهات النظر بين فرقاء معنيين، نحن لم نكن يوما من المعطّلين بل من دعاة عقد جلسات متواصلة وصولا الى انتخاب رئيس.
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