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لبنان

جعجع بحث وفرايسن ملف النزوح السوري

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:25
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استقبل رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن يرافقه مسؤول الاستجابة الشاملة للاجئين روبن صغبيني، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
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وبحث جعجع مع فرايسن في مستجدات الساحة اللبنانية، ولا سيما مسألة النازحين السوريين.
 
وشدد جعجع خلال اللقاء على  أن "كسر الجمود والستاتيكو على الساحة السورية يجب ان يؤدي حتماً الى كسر الجمود والستاتيكو في ملف النزوح السوري الى لبنان".
 
 
وقال: "يجب علينا الانتقال من مرحلة تنظيم وجود المواطنين السوريين الموجودين حالياً على الاراضي اللبنانية، الى مرحلة تنظيم عودتهم الى بلدهم".
وذكّر جعجع بأن "لبنان واللبنانيين أظهروا اقصى درجات الإنسانية وحسن المعاملة منذ بداية الأزمة السورية".
 
 
وأوضح  أن "المسألة تخطت حدود الانسانية ولم يعدْ بالإمكان معالجتها من خلال تقديمات اقتصادية، بل بات من الضروري مقاربتها بجدية منعاً لتفاقمها، باعتبار أن تخفيف الاحتقان الذي نشهده يبدأ عبر خطوات عملية سريعة."

 
ووصف المجتمعون اللقاء، بـ"المثمر والبنّاء"، واتفق الجانبان على إبقاء باب الحوار و التواصل مفتوحاً لمواكبة ملف النزوح السوري لأهميته.
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