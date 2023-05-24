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لبنان

كلّاس: متى الرئيس؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:36
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غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلّاس عبر حسابه على "تويتر": "متى الرئيس؟ في منطق الخِواء والشغور والفضاء والهواء  والمدى، انه لولا (الفراغ) لما كان الصدى".
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