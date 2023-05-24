كلّاس: متى الرئيس؟

غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلّاس عبر حسابه على "تويتر": "متى الرئيس؟ في منطق الخِواء والشغور والفضاء والهواء والمدى، انه لولا (الفراغ) لما كان الصدى".

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