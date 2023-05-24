استعدوا.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد!

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الأربعاء ، يتحول يوم غد الخميس الى معتدل ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم السبت بشكل ملموس وتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم يتأثر مساء السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق ليبيا يؤدي الى طقس متقلب أحيانا حتى صباح الاثنين المقبل. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الأربعاء ، يتحول يوم غد الخميس الى معتدل ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم السبت بشكل ملموس وتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن ثم يتأثر مساء السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق ليبيا يؤدي الى طقس متقلب أحيانا حتى صباح الاثنين المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وتنشط الرياح أحيانا.



الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات.



الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح الخماسينية وتشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من المساء وترتفع نسبة الرطوبة وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة موحلة ليل السبت/الأحد.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فزوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15 و40 كم/ س.



-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: ٢١ درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,32



-ساعة غروب الشمس: 19,37