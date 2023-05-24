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لبنان

وصول جثمان الوزير السابق الياس سابا إلى مسقط رأسه

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:58
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 استقبل كاهن وعائلة واهالي بلدة كفرحاتا جثمان الوزير السابق الياس سابا، الذي وصل إلى مسقط رأسه في البلدة. وقد سجي الجثمان في دارته. (الوكالة الوطنية)
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