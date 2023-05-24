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لبنان

المطران ابراهيم غادر الى روما

Lebanon 24
24-05-2023 | 02:37
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غادر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم فجرا الى روما، في زيارة عمل لأسبوع يلتقي خلالها بعض المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. (الوكالة الوطنية)
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