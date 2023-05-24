المطران ابراهيم غادر الى روما

غادر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم فجرا الى روما، في زيارة عمل لأسبوع يلتقي خلالها بعض المسؤولين في حاضرة الفاتيكان. (الوكالة الوطنية)

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