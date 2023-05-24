Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز.. اليكم أهمها

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1070242-638205242777171331.jpg
Doc-P-1070242-638205242777171331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إضافة عدد من المزايا الجديدة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، إلى متجر التطبيقات الخاص بها على نظام ويندوز.
 
 
ومن أهم المزايا الجديدة التي ستضيفها مايكروسوفت ميزة "ملخص المراجعات"، التي ستظهر في صفحة التطبيقات، وهي خاصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل المراجعات المختلفة التي كتبها المستخدمون الآخرون عن التطبيقات ثم تلخيصها، لتسهل على المستخدم تكوين فكرة سريعة عن انطباعات باقي المستخدمين عن التطبيقات قبل تنزيلها.
Advertisement
 
سوف يجري اختبار هذه الميزة خلال الفترة القادمة، وستراقب مايكروسوفت ردود الفعل عليها من المستخدمين والمطورين على حد سواء، علمًا أن المستخدمين سيظلون قادرين على قراءة كافة المراجعات والتقييمات كما هي الحال حاليًا، حتى مع وجود هذه الميزة الجديدة.
وستخصص مايكروسوفت أيضًا قسمًا في متجر التطبيقات على ويندوز من أجل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدمين تنزيلها واستخدامها، وسوف تساهم مايكروسوفت مع مجتمع المطورين في إنشاء وتحديث هذا القسم، الذي تطلق عليه اسم AI Hub.


مايكروسوفت تقول إنها سوف توظف هذا القسم من أجل توعية المستخدمين بشأن كيفية "بدء رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي، وإلهامهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الإبداع".
ومن أمثلة التطبيقات التي سيحتويها هذا القسم في البداية: Luminar Neo و Descript و Podcastle و Copy.ai و Kickresume و Play.ht وغيرها من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.
وستقدم مايكروسوفت للمطورين أيضًا أداة جديدة لتوليد كلمات مفتاحية رئيسية وعبارات بحث مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين ظهور التطبيقات للمستخدمين.
وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت عن تحسين عملية النسخ الاحتياطي والاستعادة للتطبيقات عبر ويندوز 11، إذ سيكون بالإمكان عمل استعادة للتطبيقات المثبتة في قائمة البدء أو شريط المهام عند الانتقال إلى حاسوب جديد، وسوف توفر مايكروسوفت هذه الميزة اليوم لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز 11.

كما أعلنت مايكروسوفت عن توسيع نطاق عرض إعلانات التطبيقات في متجرها ليشمل أكثر من 150 دولة حول العالم خارج الولايات المتحدة، وإضافة إعلانات الفيديو، وكذلك عرض إعلانات متجر التطبيقات ضمن نتائج البحث في بينج. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2023-05-24
02:00 | 2023-05-24
00:18 | 2023-05-24
23:00 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-23
14:00 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website