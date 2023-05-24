الريجي تضبط منتجات تبغية مهربة!

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من التنباك والسجائر المهربة والتنباك المعسل المهرب والمزور بنتيجة عمليات دهم في الصرفند وصور ومعروب وبافلية ودوحة عرمون .وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.