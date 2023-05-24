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لبنان

هل فعلاً سعر الغاز في لبنان هو الأغلى عالمياً.. خبير يوضح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2023 | 05:16
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دراسة تظهر تربع لبنان على عرش أغلى ليتر من الغاز عالمياً بما يقارب الـ6.11$ .
وفي اتصال ل "لبنان 24" مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، استبعد ان تكون هذه الاحصائيات دقيقة، خصوصاً وان سعر قارورة الغاز تقارب سعر الليتر في الدراسة، وهو بحسب آخر جدول أسعار ما يقارب الـ9.11$ مع انها تشمل الضرائب والشحن والعمولة، مشيراً الى ان "سعر الغاز هو على أساس الكيلو وليس على أساس الليتر".
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لبنان

خاص

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