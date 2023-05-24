"ترك" رياض سلامة رهن الحقيق بعد الاستجواب وحجز جوازي سفره.. اليكم التفاصيل

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت، على خلفية مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي . وبحسب المعلومات فانّ سلامة دخل الى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني.

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وذكرت أ.ف.ب. انّ "القضاء اللبناني منع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه". وأفادت المعلومات انّ القاضي قبلان طلب من القضاء الفرنسي ملف سلامة والذي على أساسه أصدر مذكرة التوقيف بحقه.

وبحسب قناة "الجديد" فانّ القاضي قبلان حجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة وعشرين دقيقة.

هل تكرر اقوالك التي سجلت أمام القضاء الفرنسي ؟ .. هل انت مذنب ام لا؟ وبحسب المعلومات فانّ القاضي قبلان الذي انتظر قدوم سلامة في قصر العدل منذ ساعات الظهر الاولى، وجه لسلامة اسئلة تتضمن:

وفي وقت سابق كان سلامة قال في حديث لقناة "الحدث" إنّه "لم يبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه".

وكانت قد أبلغت ألمانيا شفهيًا لبنان، يوم أمس الثلاثاء، بمذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي الموازاة، تقدّم وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.