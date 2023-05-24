رياض سلامة في قصر العدل والحاكم يغادر بعد الاستجواب.. اليكم التفاصيل

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر العدل في بيروت للمثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على خلفية مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحق هبناء على طلب القضاء الفرنسي . وبحسب المعلومات فانّ سلامة دخل الى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني. وبعد ساعة تقريبا انتهت جلسة الاستماع الى الحاكم وأفادت المعلومات عن خروجه من قصر العدل في بيروت.

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هل تكرر اقوالك التي سجلت أمام القضاء الفرنسي ؟ .. هل انت مذنب ام لا؟ وبحسب المعلومات فانّ القاضي قبلان الذي انتظر قدوم سلامة في قصر العدل منذ ساعات الظهر الاولى، وجه لسلامة اسئلة تتضمن:

وفي وقت سابق كان سلامة قال في حديث لقناة "الحدث" إنّه "لم يبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه".

وكانت قد أبلغت ألمانيا شفهيًا لبنان، يوم أمس الثلاثاء، بمذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وفي الموازاة، تقدّم وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.