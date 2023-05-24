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لبنان

أوّل تعليق لسلامة على مذكرة التوقيف الألمانية.. قبلان ينتظره للاستجواب وهذا ما ستتضمنه الأسئلة!

Lebanon 24
24-05-2023 | 07:40
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قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لقناة "الحدث" إنّه "لم يبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه". 
 
وكانت قد أبلغت ألمانيا شفهيًا لبنان، يوم أمس الثلاثاء، بمذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
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وكانت قد ذكرت معلومات قناة الـLBCI أنّ وكلاء حاكم مصرف لبنان في فرنسا تقدموا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء.
 
وفي لبنان، أفادت معلومات "الجديد" بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ينتظر حاليا في مكتبه في قصر عدل بيروت حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه، واسئلته تتضمن:
 
هل تكرر اقوالك التي سجلت أمام القضاء الفرنسي ؟ .. هل انت مذنب ام لا؟  
وبحسب "الجديد" سيتم إبلاغ سلامة عن ما ورد في النشرة الحمراء تبييض أموال والتهرب الضريبي. ويؤكد مصدر القضائي انه سيتم حجز جوازي سفر الحاكم الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق. 
 
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